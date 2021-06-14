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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü

Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü

SULAR ALTINDA KALAN ATÖLYE

Barla Mobilya Yağan 

-AĞAÇ VE MALZEME DETAYLARI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumuz etkiledi. İznik ilçesinde mobilya atölyeleri göle döndü. Bursa'da dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmur, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Zeminin altında kalan veya bir olan İznik ilçesindeki dükkanları su bastı. Yağmur sularının girdiği mobilya atölyelerindeki ağaçlar su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dolan suları tahliye etti. Belediye ekipleri de gelen ihbarlar çerçevesinde suları tahliye etti.
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