Sağanak yağış sonrası Galata’da sokaklar, adeta nehri andırdı

-Araçların güçlükle ilerlemesi

-Yol kenarında duran araçlar



( İSTANBUL )- Beyoğlu Galata’da sokaklar sular altında kaldı İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından tarihi Galata Kulesi'ne çıkan sokaklar adeta nehri andıran bir hal aldı. Etkili olan yağışla beraber Galata’daki birçok sokak sular altında kaldı. İstanbul’da etkili olana sağanak yağış kentin birçok noktasını etkisi altında bıraktı. Etkili olan yağışa beraber tarihi Galata Kulesi’ne çıkan ara sokaklar ve merdivenler adeta bir nehir haline büründü. Merdivenlerden sular nehri anıdır derecesinde akarken birçok sokak da sular altında kaldı.

