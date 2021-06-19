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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış sonrası ağaç apartmana devrildi

Sağanak yağış sonrası ağaç apartmana devrildi

Devrilen ağaç

Sağanak Yağış 

-Belediye ekiplerinin çalışması

( İSTANBUL ) -- Sarıyer’de dün devrilen ağacın kaldırılma çalışmaları başladı İSTANBUL

- Sarıyer’de dün etkili olan sağanak yağışla beraber kökü çürüyen bir ağaç apartmanın üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda Apartman boyundaki ağacın kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. İstanbul genelinde dün aniden etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Sarıyer Salçıklar Caddesi’nde yağışın ve rüzgarın şiddetine dayanamayan kökü çürümüş bir ağaç yanında bulunan bir apartmana doğru devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı olay anında apartmanın da boş olduğu öğrenildi. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek devrilen ağacın dallarını kesmeye başladı.
(HZE-YM-
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