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Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı

Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı

Çalışmalardan detay

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-Röportajlar

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları ile birlikte gele hafriyat nedeniyle Oltu-Göle karayolu ulaşıma kapandı, araçlar 2 saat mahsur kaldı. Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla Oltu-Göle karayolu sel sularının getirdiği hafriyat ile kaplandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede araçlar 2 saat mahsur kaldı. Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol temizleme çalışmasına başladı.
Vatandaşlar, "Bir anda yağmaya başladı.
Sağanak yağış nedeniyle yolları kayalar ve taşlar kapladı. 2 saattir buradayız. Daha fazla bir afet olmaz inşallah" dediler. Karayolunun trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DMA-ÖB)
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