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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sağanak yağış nedeniyle aracıyla alt geçitte mahsur kaldı

Sağanak yağış nedeniyle aracıyla alt geçitte mahsur kaldı

Mahsur kalan taksici

Mahsur Kaldı Taksi Şoförü Sağanak Yağış Kamera Cep Telefonu 

- Kurtarılmayı beklemesi
- Su basan alt geçit

( İSTANBUL ) -- Mahsur kalan taksi şoförü vinç ile kurtarıldı İSTANBUL

- İstanbul Maltepe'de bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. Olay, saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı. (MB-
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