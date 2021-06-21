Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış ilçeleri de vurdu

Sağanak yağış ilçeleri de vurdu

Su taşkınlarından görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Mahsur Kaldı Jandarma Sağanak Yağış Kırka Sağanak 


- Eskişehir’de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde ve mahallelerde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı Yörükkırka mahallesinde tarla ve bahçeler sel suları altında kaldı. Vatandaşlara ait saman balyaları ve sulama boruları sele kapıldı. Yukarı Kalabak ile Aşağı Kalabak (Lütfiye) mahalleleri arasında derenin taşması sonucu 1 araç yolda mahsur kaldı. Trafiğe kapanan yolda çamura saplanan araç jandarma ekiplerince kurtarıldı. Araçta mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alpu ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından oluşan taşkın sonucunda ise Alpu-Mihalıççık yolu ile Bozan kavşağında su ve çamur birikintileri oluştu. Yollara 2 adet kepçe, 1 adet greyder, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet arazöz ile müdahale edilerek temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Karacaşehir mahallesi, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi yolu üzerinde sele bağlı olarak oluşan çamur birikintisi, belediye ekiplerince temizlendi. (AFÇ-ŞEV-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement