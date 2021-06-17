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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

-Göle dönen caddelerde araçların geçişi

Gard Sağanak Yağış Bisiklet Yağan 

--Bir bisikletin rögarda kalması
--Caddelerden görünüm

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda rögarlar taştı, biriken sular sürücülere zor anlar yaşadı. Akşam üzeri başlayan sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Akşam üzeri aniden bastıran ve şiddetli yağan yağmur nedeniyle eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katları suyla doldu. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı. (ŞU-SLH
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