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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

- Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Su birikintisi olan caddeler

Sağanak Yağmur 

-caddelerde ilerleyen araçlar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan uyarılan ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde önceki gece başlayan sağanak yağmur zaman zaman etkisini yitirse de devam ediyor. Sağanak yağmurun günlük hayatı etkilediği ilçede trafikte de aksamalar yaşanıyor. Yollarda su birikintilerinin meydana geldiği Çorlu’da çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ilçede çok sayıda maddi hasarlı kaza yaşandı. Bazı bölgelerde apartmanların bahçeleri ile alçak kesimlerdeki iş yerlerinin de su baskınlarından etkilendiği kaydedildi. Ekipleri su baskınlarını önlemek için iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmaları sürdürüyor. (SŞ-
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