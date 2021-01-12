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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de sağanak yağış

Sağanak Yağış Su Baskını 

-kapatılan yollar
-vatandaşlarla röportajlar
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, gece saatlerinden bu yana devam eden etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, vatandaşlar isyan ederek, “Bize deniz lazımdı, Edirne’ye deniz geldi” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Edirne’de, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden çok kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Şehrin bazı noktalarında, yollara dubalar konulara, araç geçişlerine yollar kapatıldı. Meteorolojiden ‘dikkatli olun’ çağrısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trakya’da bugün gün boyu devam edeceği tahmin edilen yağışların çok kuvvetli olacağı belirtilerek, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. (KU-
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