Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak yağış beraberinde kaza getirdi

Sağanak yağış beraberinde kaza getirdi

Olay yerinden görüntü

Sağanak Yağış Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 

-takla atan otomobilden görüntü
-itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlere çarparak ters döndü DÜZCE

- Düzce’de sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi. D-100 Karayolunun alt yolunda meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bankete çarparak ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza Şıralık Mahallesi D-100 Karayolu Bolu istikameti alt yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 LN 888 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü Mustafa T., karşı şeritten iş yerine giriş yapmak isteyen kamyonu görünce yavaşlamak istedi. Yağış nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa T.'nin idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bankete çarpıp ters döndü. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisindeki sürücünün kendi imkanları ile dışarı çıktığını belirleyince otomobilde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri de kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye olay yerinde müdahale etti. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement