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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış Balıkesir’de etkisini göstermeye başladı

Sağanak yağış Balıkesir’de etkisini göstermeye başladı

yağmurda giden araçlar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-yolda biriken su
-şemsiyeli vatandaşlar
-dükkanın önünde biriken suları temizleyen vatandaş

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de birkaç gün sürecek olan sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamalarda önümüzdeki birkaç gün sağanak yağış olacağını belirtildi. Balıkesir’de sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve çevresinde bulunan vatandaşların sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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