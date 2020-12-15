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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcılarıyla doldu

Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcılarıyla doldu

Sahilden detay

Tron Sağanak Yağış Define Avcısı 

-define avcılarının dedektörle değerli eşya araması
-define avcısının para bulması
-topladığı madeni paralar
-Define avcısı Ramazan Beyaz röp.
-Detaylar

( ANTALYA )- Bir define avcısının tatilcilere ilginç mesajıysa güldürdü- Define avcısı Ramazan Beyaz:- “Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim " ANTALYA

- Antalya'da sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahile gelen define avcıları, dedektörleriyle sahilde altın, gümüş ve madeni para aradı. Pandemiden dolayı dert yanan bir define avcısı, tatilcilere seslenerek, “Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim” dedi.
Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın bugün kenti terk etmesinin ardından ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline define avcıları akın etti. Ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan sahile gelerek altın ile değerli maden arayışına çıktı. Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek sahil bandını tarayan define avcıları, sinyalin geldiği noktayı kazıp madeni paralara ulaştı. İşlerinin pandemiden dolayı kesat gittiğini belirten bir define avcısının ise tatilcilere çağrısı güldürdü. “Herkes tatilde buraya gelsin” Yazın turizmle kışın ise ek gelir olarak sahilde altın ve madeni para aradığını belirten Ramazan Beyaz, pandemi sonrası gelirlerinin düştüğünü söyledi.

“Eskisi kadar altın ve gümüş çıkmıyor” diyen Beyaz, “ Turist azaldı. Kuyumcu arkadaşım var, ona satıp paraya çeviriyorum. Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim.” İfadelerini kullandı. (SM-
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