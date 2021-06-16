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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak sonrası araziler sular altında kaldı

Sağanak sonrası araziler sular altında kaldı

Çiftçiler tarafından çekilen görüntüler

Kamera Sulama Kanalı Cep Telefonu 

-Selin gelmesi
-Sulama kanalının dolması
-araçların beklemesi

( ESKİŞEHİR - ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde gelen sel görüntüsü çiftçilerin telefon kameralarına yansıdı. Günyüzü ilçesi Mercan Yalkı mevkii ile Yeşilkaya Dikilitaş mevkiinde etkili olan yağış sele neden oldu. Dağdan inen yağmur suları ekili arazilere zarar verdi. Tarla kenarında bulunan sulama kanalı ise gelen sel suları ile dolup taştı. Taşan sular yolun karşısında bulunan diğer tarlalara geçti. Yol kısa süre trafiğe kapandı. Selin geçmesini bekleyen sürücüler ve çiftçiler yaşanan bu anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. (AS-Y)
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