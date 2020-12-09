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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak sonrası ağaç yola devrildi

Sağanak sonrası ağaç yola devrildi

AĞACIN DEVRİLDİĞİ YOLDAN GENEL, DETAY

Keşmekeş 

-ESNAF MEHMET KAYA RÖP

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da yoğun yağışa dayanamayan ağaç, yola devrildi. Yolu tamamen kapatan ağaç dolayısıyla yoldan geçen araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde karabiber ağacı, bir anda kökünden çıkarak yola devrildi. Ağacın yol ortasına yıkıldığı yerde kimsenin geçmemesi olası bir faciyanın önüne geçti. Duydukları büyük gürültüyle dışarı çıkan esnaf, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ağacın yolu tamamen trafiğe kapatması sonrası caddede trafik keşmekeşi yaşandı. İhbar üzerine caddeye gelen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, yıkılan ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Bölge esnaflarından Mehmet Kaya, “Biz işyerimizdeydik. Gürültüyle dışarı çıktık. Zaten bu ağaç hafif eğik duruyordu, yıkılmaz diye düşünüyorduk. Herhalde yağmurla birlikte devrildi ya da bir araç geçerken değmiş de olabilir” dedi.
(EA-İK-
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