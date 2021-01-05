Sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu

-Araçlardan görüntü mahsur kalan vatandaşın ekipler tarafından kurtarılmasından görüntü

-Vatandaşların şemsiyeyle yollardan yürümesinden görüntü

-Yağmurda çalışanlardan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de sabah saatlerinde başlayan yağmur, ara ara etkisini artırarak hayatını olumsuz etkiledi. Mesai saatine yetişmeye çalışan vatandaşlar, adeta yağmurla yarıştı. Denizli’de uzun aranın ardından ilk kez yağmur yağışı gerçekleşti. Sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla etkisini arttıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mesai saatine az bir süre kala etkisini arttıran yağmura rağmen vatandaşlar, şemsiye ve ya ceketlerini siper ederek yağmurdan kaçışması dikkatlerden kaçmadı. Kent genelinde etkisini arttıran yağış, bazı noktalarda sürücülere de zor anlar yaşattı. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ufak kazalar atlattı. Bir vatandaş ise aracıyla seyir halinde iken sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.. (FP-MB-Y)



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