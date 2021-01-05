Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu

Sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu

İşlek yollardan drone görüntüsü

Yarış Sağanak Yağış Kaçış 

-Araçlardan görüntü mahsur kalan vatandaşın ekipler tarafından kurtarılmasından görüntü
-Vatandaşların şemsiyeyle yollardan yürümesinden görüntü
-Yağmurda çalışanlardan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de sabah saatlerinde başlayan yağmur, ara ara etkisini artırarak hayatını olumsuz etkiledi. Mesai saatine yetişmeye çalışan vatandaşlar, adeta yağmurla yarıştı. Denizli’de uzun aranın ardından ilk kez yağmur yağışı gerçekleşti. Sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla etkisini arttıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mesai saatine az bir süre kala etkisini arttıran yağmura rağmen vatandaşlar, şemsiye ve ya ceketlerini siper ederek yağmurdan kaçışması dikkatlerden kaçmadı. Kent genelinde etkisini arttıran yağış, bazı noktalarda sürücülere de zor anlar yaşattı. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ufak kazalar atlattı. Bir vatandaş ise aracıyla seyir halinde iken sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.. (FP-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı