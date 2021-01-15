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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Safranbolu konakları karla buluştu

- Safranbolu konakları karla buluştu

-drone ile Safranbolu'dan detay

Kar Kalınlığı Kar Topu Evcil Hayvan Aktüel Kar Yağışı 

--Tarihi Çarşı'dan detay
--aktüel görüntüler detay
--röportaj detay
--tarihi kentten manzaralar detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giydi. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüler kar yağışıyla birlikte doyumsuz görüntüler oluşturdu. Tarihi konaklarıyla meşhur Safranbolu’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı sonrası beyaza bürünen konaklarda pandemi nedeniyle misafirler yer almasa da hayvanlar karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Safranbolu’da tarihi bir konakta çalışan Samet Türker, kar yağışının geçen yıla oranla geç gerçekleştiğini belirterek, “Geçen sene bu zamanlar kar kalınlığı kayda değer seviyedeydi. Bu sene kar biraz geç yağdı. Geç de olsa kar yağdığı için mutluyuz” dedi.
Pandemi sebebiyle konaklarda misafir bulunmasa da insanın en sadık dostu olan hayvanlarla vakit geçirdikleri ifade eden Türker, “Geçtiğimiz yıllarda misafirlerimiz de karın tadını çıkarıyordu. Misafirlerimizle kar topu savaşı yaptığımız zamanlar bile oluyordu. Bu sene ise konağımızın müdavimleri olan evcil hayvanlarımızla karın tadını çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.

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