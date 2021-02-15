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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Safranbolu konakları karla ayrı bir güzelliğe büründü

- Safranbolu konakları karla ayrı bir güzelliğe büründü

Safranbolu’da Drone görüntüsü

Yabancı Turist Mimari Aktüel Kar Yağışı Yüz Yüze 

-Kentten aktüel görüntüler
-Safranbolu evlerinden görüntü
-Safranbolu yollarından görüntü
-Konaklardan detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanırken, konaklar da kartpostallık görüntü oluşturdu. Osmanlı’dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu’da kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde yüz yüze eğitimin bugün tatil edildiği ilçelerinden Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar kartpostallık görüntü oluşturdu. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor. (YE -
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