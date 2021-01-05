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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Safranbolu'da İstiklal Marşı için özel klip

- Safranbolu'da İstiklal Marşı için özel klip

İstiklal Marşı'nın okunması

( KARABÜK ) KARABÜK

Sosyal Medya Emniyet Müdürü 


- Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamlığı tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla özel klip hazırlandı. Safranbolu İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Alkış, emniyet müdürü ve daire müdürlerinin katılımıyla, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla klip hazırlandı. Klipte Kaymakam Türköz ve diğer protokol üyeleri, İstiklal Marşı'nın kıtalarını seslendirdi. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan İstiklal Marşı klibi, büyük ilgi gördü. (ET-OA
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