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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Safranbolu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın tarihi evlere sıçramadan söndürüldü

Safranbolu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın tarihi evlere sıçramadan söndürüldü

Alevlerden detay

İlk Müdahale Polis Ahşap Ev İtfaiye Eri İtfaiye Müdürü 

-yangını söndürme çalışmalarından detay
-ekiplerden detay
-itfaiye müdürünün kediyi indirmesi
-kediden detay
-ambulanstan detay

( KARABÜK )- Yangında mahsur kalan kediyi itfaiye müdürü kurtardı KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki katlı eski ahşap bina yangında kullanılmaz hale gelirken, alevler tarihi evlere sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre olay İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta meydana geldi. Gülşen Çevik’e (55) ait iki katlı eski ahşap evde iddiaya göre bacanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden komşular durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevrede bulunan tarihi evlere sıçramadan söndürdü. Yangına müdahale eden Onur Turan isimli itfaiye eri omzuna beton düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile itfaiye erinin tedavisi ayakta tamamlandı. Yangında alevlerin arasında kalan bir kedi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü tarafından kurtarılardı. Binaya uzatılan seyyar merdivenden kediyle birlikte inen Gökçü, kediyi ev sahibinin yeğenine teslim edildi. Evi kullanılmaz hale getiren yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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