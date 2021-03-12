Safranbolu'da 41 okulda, 41 öğrenci İstiklal Marşı'nı okudu



- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla 41 okulda, 41 öğrenci İstiklal Marşı'nın 41 dizesini okudu. "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "41 Dize, 41 Okul, 41 Öğrenci" sloganı ile 41 okulda, 41 öğrenci tarafından İstiklal Marşı'nın 41 dizesini seslendirmesi büyük beğeni topladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 2021 yılının bağımsızlığın ve istiklalin sembolü İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması nedeniyle "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildiğini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Gümüş, "Kahraman milletimizin bağımsızlığımız ve bayrağımız uğruna verdiği, tarihte emsali olmayan kurtuluş mücadelemizi destanlaştıran, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'mızın 10 kıtasında 41 dize, Safranbolu ilçemizde de resmi ve özel toplam 41 okul müdürlüğümüz bulunmakta. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılı anısına 41 dizeyi, 41 okulumuzdan, 41 öğrencimiz seslendirdi. Anaokulu öğrencilerimizden lise son sınıf öğrencilerimize kadar tüm kademe ve sınıf düzeylerinden 41 öğrencimizin görev aldığı bu güzel ve anlamlı video çekiminde emeği bulunan bütün okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.





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