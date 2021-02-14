Safrabolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

-Konaklardan detay

-Camilerden detay

-Kar manzaralarından detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışı ile birlikte beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından gece yarısı itibariyle Karabük'te kar yağışı etkisini gösterdi. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan ve yerli yabancı turistlere ev sahipliği yapan Safranbolu ilçesinde de etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. 30 asırlık geçmişi bulunan Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesindeki han, hamam, cami, çeşme ve konaklar beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık güzel görüntüler çıktı.



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