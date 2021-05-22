SAFAKES - Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu
- Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması - İnsan zincirinden detay görüntüler - Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar - Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklamasıSAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturdu. Ellerinde Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, antik kent sularının dört tarafına kadar uzandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım