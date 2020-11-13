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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Şafak vakti silah kaçakçılarına dev operasyon kamerada

Şafak vakti silah kaçakçılarına dev operasyon kamerada

Polisin operasyonu havadan görüntüsü

Uyuşturucu Kaçak Akalan Kapsam Dışı Şafak Vakti 

-Emniyetten çıkılması
-Adreslere tek tek girilmesi
-Detay görüntü

( ADANA )- Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 263 muşta, 2 kılıç, 67 av tüfeği ve 5 bin den fazla kapsam dışı bıçak ele geçirildi- Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı ADANA

- Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 263 muşta, 2 kılıç, 67 av tüfeği ve 5 bin den fazla kapsam dışı bıçak ele geçirildi. Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Adana’dan Türkiye geneline silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şebekeyi 6 ay önce teknik ve fiziki takip olarak takibe başladı.
Yapılan takip sonucunda zanlıların 10 kişi olduğu tabanca, av tüfeği ve kapsam dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Zanlıların yakalanması için bu sabah şafak vakti Adana merkezli İstanbul ve Gaziantep’te operasyon başlatıldı. Özel harekatın da aralarında bulunduğu 500 polisle yapılan baskınlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 263 muşta, 2 kılıç, 67 av tüfeği ve 5 binden fazla kapsam dışı bıçak ele geçirildi. Ayrıca zanlıların evinde uyuşturucu da bulundu. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken operasyonun havadan geçilmiş görüntüleri de ortaya çıktı.
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