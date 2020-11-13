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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

Şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

Zırhlı araçların gidişi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Güvenlik Önlemi Suç Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekat timinin koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeri girmesi
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntüler
-Baskın düzenlenen yerden genel görüntüler

( ADANA )- Adana’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi ADANA

- Adana’da organize suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyonla düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girerek güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri koçbaşıyla kapıları girerek içeri girdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, operasyon drone ile havadan görüntülendi.
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