Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şafak vakti derneğe kumar baskını

Şafak vakti derneğe kumar baskını

- Baskından görüntü

Polis Para Cezası Akalan Polis Ekipleri 

-- Dernek içinde yakalananlardan görüntü

( KOCAELİ )- Dernekte kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarında bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalan 23 kişiye para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre Darıca’da bir dernekte masa oyunları ve kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.
Sabah 05.00 sıralarında polis ekiplerince düzenlenen baskında dernek içinde 23 şahıs, kumar oynarken yakalandı. Pandemi kurallarını yok sayan 23 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden para cezası kesildi. (GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement