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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sadece kumar oynuyorlarmış...Baskın yapan polisi, 'Sıkıntı yok ağabey' diyerek karşıladılar

Sadece kumar oynuyorlarmış...Baskın yapan polisi, 'Sıkıntı yok ağabey' diyerek karşıladılar

Ekiplerin ikametgaha baskın yapması

Kambi Polis Asad Para Cezası 

-İkametgahın aranması
-Şahısların otobüse bindirilmesi

( OSMANİYE ) Sadece kumar oynuyorlarmış...Baskın yapan polisi, "Sıkıntı yok ağabey" diyerek karşıladılar- Osmaniye’de kumar oynayan 12 kişiye 52 bin 946 lira para ceza uygulandı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir evde kumar oynayan kişiler, operasyon düzenleyen polisleri "Sıkıntı yok ağabey" diyerek karşıladı. Evdeki 12 kişiye toplam 52 bin 946 lira para cezası uygulandıEdinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Rızaiye Mahallesi 10028 Sokak’ta bulunan bir evde yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile ekipler tarafından adrese operasyon düzenlendi.
Eve giren ekipler kumar oynayanlar tarafından ‘Sıkıntı yok ağabey’ diye karşılandı. Evdeki 2 masada kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye Kabahatler Kanunu’ndan toplam 52 bin 946 lira cezai işlem uygulandı. Ev sahibi hakkında ise ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.Kumar oynatıldığına dair delil niteliği taşıyan okey taşları, iskambil kâğıtları ve pullara el konuldu.
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