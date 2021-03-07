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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü

Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü

- Ali Suiçmez'in kafasını buzağına yalatması

( TRABZON ) TRABZON

Sosyal Medya 


- Trabzon'da saçı çıkmayan vatandaş ilginç çözümünü buzağıyla denedi. Saçı çıkmadığı için kafasını buzağına yalatan Karadenizli izleyenleri güldürdü. Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde yaşayan Ali Suiçmez, Karadenizli yine ilginç bir çözüm buldu dedirtti. Saçı çıkmadığı için arkadaşlarından aldığı taktiği yeni doğan buzağında deneyen Suiçmez, çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede ilgi gören görüntülerde Suiçmez, kafasını buzağına yalattı. İzleyenleri güldüren görüntülerde buzağına “Yerim senin ballarını” diyen Suiçmez, saç ektirenlere de tavsiyelerde bulundu. Saçının çıkmasını isteyenleri buzağının yanına çağıran Suiçmez, “Saçımın çıkması için bana buzağın kafanı yalasın dediler. Bende onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saçının çıkması için saç ektirmeyin yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya” ifadelerini kullandı.
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