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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Saçaktan akan yağmur suyunda aile boyu duş

Saçaktan akan yağmur suyunda aile boyu duş

Yağmur suyunda banyo yapan baba ve çocukların görüntüsü

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-Yağmurda uçurtma uçuran gençlerin görüntüsü
-Sel basan caddelerin görüntüsü

( BURSA )- Bursa'da sağnak yağmurda bir babanın iki oğluna saçak altında duş aldırdığı görüntüler sosyal medyayı salladı BURSA

- Bursa'da dün akşam saatlerinde Uludağ eteklerindeki mahallelerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yaz yağmuru altında serileyen vatandaşların görüntüsü gülümsetti. Saçak altına geçip çatıdan akan yağmur suyunun altında iki oğluna banyo yaptıran babanın görüntüsü sosyal medyayı sallarken, sağanak yağmur altında uçurtma uçuran gençlerin görüntüsü yok atık dedirtti. Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından Bursa’da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez, Yıldırım ilçesi yağmur ve doluya teslim olurken, vatandaşlar sokaklarda ve pazarlarda kaçacak yer aradı. Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur ve dolu cadde ve sokaklar kısa sürede göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, dükkân tenteleri ve saçaklarına saklandılar. Bazı bölgelerde dolu yağışının da etkili olduğu öğrenildi. Cumalıkızık Mahallesi’nde akan yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı. Bazı ev ve dükkanlar sular altında kaldı. Yıldırım ilçesine bağlı Mesken Mahallesi'nde bir baba saçak altına geçip çatıdan akan yağmur suyunun altında iki oğluna duş aldırdı. Çocukların sırtını da eli ile yıkayan adam kendisi de üzerinde kıyafetleri olmasına rağmen suyun altına girip yıkandı. Bir başka kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Fidyekızık Mahallesi'nde de uçurtma uçuran gençler sağanak yağmura yakalanınca çareyi bir iş yerine sığınmakta buldu. Dükkan içerisinden uçurtma uçuran gençleri görüntüsü de büyük ilgi çekti. Bursa'da dün akşam üzeri başlayıp bu sabahta etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Meteoroloji yetkileri hava sıcaklıklarının pazartesi ve salı günü 7 derece düşüp sağanak yağmurun etkili olacağını bildirdi.
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