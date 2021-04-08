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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sülük operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sülük operasyonu

Sülük operasyon fotoğrafları

( İSTANBUL )-Kırgızistan’a gitmek isteyen yolcunun valizinden 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük çıktı İSTANBUL

Para Cezası Yurt Dışı Harekete Geç Irak Trol 


- Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kırgızistan’a gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük ele geçirildi. Sülükler doğal yaşam alanlarına bırakılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına sülük götürmek isteyen yolcuya, 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Havalimanına gitmek isteyen Kırgızistan Cumhuriyeti Pasaportu taşıyan yabancı uyruklu şahsın valizinin içerisinden canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.
İhbar üzerine harekete geçen Su Kontrol görevlileri yasadışı yolla izinsiz olarak Türkiye’den çıkarıldığı tespit edildi. Ekipler, 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana)'e el konuldu. El konulan sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır. şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.
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