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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda izolasyon çalışmasında korkutan yangın

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda izolasyon çalışmasında korkutan yangın

İtfaiye ekipleri

Çatı Katı Bild Yangın Altın Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Çevredeki vatandaşlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir binada yürütülen izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı içerisinde bulunan bir binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeci ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken havalimanı içerisinde kısa süreli panik oluştu.
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