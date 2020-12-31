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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda askeri helikopter aydınlatma direğine çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda askeri helikopter aydınlatma direğine çarptı

Havalimanı

Geçmiş Olsun Askeri Helikopter Basın Açıklaması Helikopter Aydınlatma Direği 

-Polis araç siren lambaları

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanında bir askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanına yakıt ikmali için iniş yapan ve apronda ilerleyen askeri helikopterin kuyruk kısmı meydanda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.Valilikten açıklamaİstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 17.45’te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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