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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Sabah tamirden çıkan araç akşam yandı

Sabah tamirden çıkan araç akşam yandı

Otomobilden görüntüler

Polis Efes Güvenlik Önlemi Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler
-Ekiplerin yangına müdahale etmesi
-Polis otosundan ve çevreden görüntüler
-Yanan aracı izleyen vatandaşlardan görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'de sabah tamirden çıktığı öğrenilen otomobil, akşam saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Suat S.'ye ait 38 PS 447 plakalı otomobilin motor kısmı, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilden yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, otomobilin sabah tamirden çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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