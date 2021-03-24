Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu

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-Haliç Köprüsü trafik yoğunluğu



( İSTANBUL -2)-Taksim'de kar yağışı etkili oluyor İSTANBUL



- Megakent'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Taksim'de etkili olan kar yağışı sonucu meydan beyaza büründü. Ayrıca E-5'te ise trafik yoğunluğu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da kar yağışı etkili olacak açıklamasının ardından bu sabah kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Taksim Meydanında etkili olan kar yağışı sonucu etraf beyaza büründü. E-5 karayolu Haliç Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu oluştu. Karlı ve yağmurlu havanın İstanbul'da gün boyu etkili olması bekleniyor.



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