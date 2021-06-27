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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti

Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti

Olay yerinden detay

Polis Bild Yaşlı Adam Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekipleri detay
-Şahsın yakınları detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kepez ilçesinde bugün işe başladığı kereste işletmesinde odunları kesme makinesine yüklerken bir anda fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.Olay, Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan kereste işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme içerisinde bulunan odunları kesme makinesine yükleyen Turgay Arslan (59), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arslan’ın fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.Ölüm şüpheli görülmesi üzerine 155 polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiği yeri güvenlik şeridi içerisine alarak delil incelemesi yaptı. Öte yandan Arslan’ın acı haberini alan yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Arslan’ın işe bu sabah başladığı öğrenildi.Arslan ile aynı yerde çalışan Mustafa Çiçek gördüklerini şöyle anlattı: “3 arkadaş beraber çalışıyorduk. Turgay bir anda titremeye başladı.
Baktım düşecek kucakladım yere yatırdım. Masaj yaptık. Sonra 112 ekiplerine haber verdik. Sonra hayatını kaybetti.”Yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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