Sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

-Ekiplerin uyarılarından görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Korona virüsüyle mücadele kapsamında saat 21.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hafta içi saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı.

Kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren İstanbul’da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı.

Kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesinde bulanan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan akşam saatlerinde yüzde 72 olan trafik yoğunluğu ise kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren yüzde 18 seviyelerine geriledi. (MB-



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