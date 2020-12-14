Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İstiklalden görüntü

Polis Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-Ekiplerin uyarılarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüsüyle mücadele kapsamında saat 21.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Hafta içi saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı.
Kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren İstanbul’da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı.
Kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesinde bulanan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan akşam saatlerinde yüzde 72 olan trafik yoğunluğu ise kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren yüzde 18 seviyelerine geriledi. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement