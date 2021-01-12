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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar araçları oyuncak araba gibi savurdu

Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar araçları oyuncak araba gibi savurdu

Kaza yerinden detay görüntü

Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri Şiddetli Rüzgar Askeri Personel Tır Dorsesi 

-Devrilen araçlardan detay
-Rüzgarda ilerlemeye çalışan jandarmadan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Aşırı rüzgardan dolayı 6 aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar sebebiyle aralarında tır, kamyonet, otomobil ve jandarma aracının olduğu 6 aracın devrilmesine neden oldu. Kazada 2’si jandarma personeli 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Mutlu idaresindeki 77 BB 172 plakalı otomobil, Erol Koçak yönetimindeki 42 PT 190 plakalı tır, Ahmet Adar idaresindeki 10 KE 288 plakalı kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait V.B., idaresindeki askeri araç aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi. Kazada, askeri personeller V.B., T.S., ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve tır sürücüsü Erol Koçak yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Şiddetli rüzgar kamyonet ve tır dorsesini devirdi Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ise 26 KR 521 plakalı bir kamyonet akaryakıt istasyonu çıkışında devrilirken, karşı şeritte ise bir başka tırın dorsesi ise bankete girerek yan yattı. Bölgede yaklaşık 90 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar sebebiyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri ise devriye gezerek yollarda özellikle hızlı seyir eden araçları uyararak kazaların önüne geçmeye çalıştı. Öte yandan, olay yerinde görev yapan polis ve jandarmaların rüzgardan dolayı güçlükle hareket etmeleri ise rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi.
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