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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Saatlerin durduğu an: 14.51

Saatlerin durduğu an: 14.51

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( İZMİR ) İZMİR

Deprem Nadan Gesi 


- İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.
İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.
Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor.
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