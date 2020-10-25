Saati geri kaldı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu

-Korona virüs tedbirlerine uymayanlardan detay

-Sınava geç kalanlardan detay

-röportaj

-Ağlayan adaydan görüntü

-telefonla konuşması



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta saatinin geri kaldığını fark etmeyen genç, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu SİVAS



- Sivas’ta saatinin geri kaldığını fark etmeyen genç, KPSS Ön Lisans Sınavı'na alınmayınca gözyaşlarına boğuldu.Sivas'ta ön lisans düzeyi KPSS genel kültür ve genel yetenek sınavı saat 10.15'de başladı.

Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü.

Korona virüs nedeniyle bazı sınav salonlarında adaylar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Adaylar sınava girerken dezenfektan ve maske verildi.

Güvenlik taramasından geçirilen adaylar, özenle arandıktan sonra salonlara alındı. Sınav salonlarının giriş kapısı saat 10.00’da kapatılarak, geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmadı. Sınava giremeyen adaylar kapıda görevlilere dil döktü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınav salonuna alınmayan bir genç ise telefonda durumu annesine anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Genç telefonda annesine, “Saati 9 sanıyorum, telefonda 9 olarak kalmış. 1 saat önce geldim sanıyorum, sınav başlamış” dedi.

Bir süre ağlayan genç daha sonra sınav yerinden uzaklaştı.Sınava trafik nedeniyle geç kalan Şükrü Çelikus ise, “Sınav saat 10'da sonmuş, ondan dolayı almadılar. Trafikten dolayı geç kaldım. Almıyoruz dediler, saat tam 10 dediler. Duyuruları yapmışlar, almadılar” diye konuştu.





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