- S-400'ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara'ya gitmek için yola çıktı



- Sinop'ta test atışlarını başarı ile tamamlayan S-400 hava savunma sistemi Ankara'ya geri dönerken Samsun'dan geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun’dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı. Sinop'da test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'ler Ankara'da konuşlandırılmak üzere geri dönmek için yola çıktı. Konvoy halinde geçin S-400'leri taşıyan askeri araçlar Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldılar. (MAY-



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