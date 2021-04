Rüzgarın sürüklediği dolabı tutmaya çalışan market sahibi: “Ayaklarımız kaydı, dolabı zapt edemedik”

-marketten detaylar

- Antalya’da etkili olan şiddetli rüzgar, bir marketin önce reklam flamasını ardından da dondurma dolabını sürükledi. Market sahibinin ve içeride bulunan vatandaşların dondurma dolabını yakalamaya çalışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili konuşan market sahibi Tansel Ateş, “Ayaklarımız kaydı, dolabı zapt edemedik. Bacaklarımın arasından kovalar gitti. Çok anlık bir şeydi. Burada olmasaydık her şey uçmuş gitmişti. Fazlasıyla eğlendik” dedi.

Antalya’da etkili olan rüzgar, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’nde bulunan bir marketin önünde bulunan reklam flamasını ardından da içi dolu olan dondurma dolabını sürükledi. Market sahibi ve içeride bulunan şahısların dolabı ve flamayı yakalamaya çalışmaları renkli görüntülere neden oldu. Ortaya çıkan renkli görüntüler, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.Flamayı tutmaya koşarken arkasından dondurma dolabı sürüklendiRüzgarın etkisi ile flamanın uçtuğunu gören şahıs, koşarak flamayı yakalamaya çalıştı. Şahıs flama için koşarken arkasından dondurma dolabı sürüklendi.Ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılarDolabın da rüzgarın etkisi ile sürüklendiğini gören şahıslar, marketin içerisinden ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar. Bir şahıs kenardaki demirlere tutunarak ayakta kalmaya çalışırken, içeriden koşan şahıs da hızını alamayıp kayarak marketin dışına çıktı. 3 kişi dondurma dolabını rüzgarın etkisi ile sürüklenmekten son anda kurtardı.“Ürünler yürümeye başladı”Market sahibi Tansel Ateş, “Burası çok fazla rüzgar alıyor. Ön taraf ve arka taraf boş. Küçük bir kısmı kaçırmışız. Orada penceremiz vardı, görmemişiz yeniydi burası çünkü. O kısım kapanınca rüzgar kesiliyor ama o kısım açıkken çok fena bir rüzgar geldi. Anlık bir şeydi zaten. Baktım ürünler yürümeye başladı.

İlk başta bayrak düşmüştü. Bayrağı kaldırmaya gidiyorken arkamı döner dönmez bir baktım her şey bize doğru geliyor. Arkadaşlarım sağ olsun. Onlar olmasa her şey uçmuştu. Ayaklarımız kaydı, dolabı zapt edemedik. Bacaklarımın arasından kovalar gitti. Çok anlık bir şeydi. Burada olmasaydık her şey uçmuş gitmişti. Fazlasıyla eğlendik” diye konuştu.





