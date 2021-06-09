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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu

Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu

yıkılan ağaç

-hasar gören çatı
-röp

( SİVAS ) - SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde rüzgarın devirdiği ağaç bir evin çatısına düştü. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gürün ilçesi Kirazlık Mahallesinde meydana geldi. Yağmurun ardından çıkan rüzgar bir Selvi ağacının kırılmasına neden oldu. Kırılan ağaç Erdoğan Köse’ye ait evin çatısına düştü. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Olayla yaralanan olmadı. (YK-GF-Y)
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