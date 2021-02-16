Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Rüzgarda zorlanan motosiklet sürücüsünü aralarına aldılar

Rüzgarda zorlanan motosiklet sürücüsünü aralarına aldılar

MOTOSİKLETLİNİN SEYİR HALİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gard Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı Motosiklet Sürücüsü 


- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aşırı rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsünü iki araç arasına alarak ilerlemesine yardımcı oldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, rüzgar şiddetinde artışta meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü aşırı rüzgar nedeniyle kontrolünü sağlamakta zorluk çekti. O esnada motosiklet sürücüsünün ilerlemekte güçlük çektiğini gören iki araç sürücüsü motorcuyu aralarına alarak, rüzgarlı yolda ilerlemesi için yardımcı oldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (ASK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı