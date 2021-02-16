Rüzgarda zorlanan motosiklet sürücüsünü aralarına aldılar



- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aşırı rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsünü iki araç arasına alarak ilerlemesine yardımcı oldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, rüzgar şiddetinde artışta meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü aşırı rüzgar nedeniyle kontrolünü sağlamakta zorluk çekti. O esnada motosiklet sürücüsünün ilerlemekte güçlük çektiğini gören iki araç sürücüsü motorcuyu aralarına alarak, rüzgarlı yolda ilerlemesi için yardımcı oldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (ASK-



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