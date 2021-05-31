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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rüzgarda yere düşen Türk bayrağını dalgalandırmak için seferber oldular

Rüzgarda yere düşen Türk bayrağını dalgalandırmak için seferber oldular

Okul bahçesindeki vatandaşlardan görüntü

Polis Okul Görevlisi Polis Ekipleri Okul Bahçesi Irak 

-Atatürk büstü üzerindeki bayrak
-Bayrağın göndere çekilme hazırlıkları
-Bayrağın göndere çekilmesi
-Röportaj

( OSMANİYE )- Osmaniye’de bir okulun bahçesinde Türk bayrağının yere düştüğünü gören çocuklar “Türk bayrağının yerde olmasına gönlümüz razı olmazdı” diyerek polisi arayıp bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağladı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir okulun bahçesinde göndere çekili halde bulunan Türk bayrağı rüzgârın etkisiyle yere düştü. Bayrağın yere düştüğünü gören çocuklar “Türk bayrağının yerde olmasına gönlümüz razı olmazdı” diyerek bayrağın tekrardan gönderde dalgalanması için seferber oldu.Osmaniye merkez Ali Bekirli Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Güneysu İlkokulunun bahçesinde göndere çekili halde olan Türk bayrağı, rüzgârın etkisiyle yere düştü. Bayrağın yere düştüğünü gören çocuklar Türk bayrağının yerde kalmasına duyarsız kalamadı. Yerden kaldırılan Türk bayrağı okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine bırakıldı. Bayrağı göndere çekemeyen çocuklar polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede okul bahçesine gelen ekipler, yaptıkları araştırma sonunda okulun görevlisine ulaştı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra okul görevlisi, çocuklar ve vatandaşlar tarafından yere düşen Türk bayrağı tekrardan göndere çekildi.Bayrağın yere düştüğünü gören çocuk, “Bayrağın yere düştüğünü gördük. Bayrağın yerde olmasına içimiz el vermedi bayrağı yerden kaldırdık asmaya çalıştık ama asamadık. Sonra bayrağı Atatürk büstünün üzerinde koyduk. Polisi aradık, polis abiler geldi. Bayrağın yerde olmasına gönlümüz el vermezdi” diye konuştu.

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