- Rusya'ya ait petrol tankerinde patlama



- Rusya ve Ukrayna arasında bulunan Azak Denizi’nde Rusya’ya ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna arasında bulunan Azak Denizi’nde Rusya’ya ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) tarafından yapılan açıklamada, Azak Denizi’nden Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Rostov şehri limanına giden Hazi Aslanov isimli petrol tankerinde Kerç Boğazı’na ilerlediği sırada patlama meydana geldiği belirtildi. Ajans, patlama sonrası gemide bulunan 10 mürettebatın kurtarıldığını, kayıp olan 3 mürettebatı ise arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Petrol tankerinin boş olduğu fakat yakıt tankerindeki buharlaşma nedeni ile patlama meydana geldiğini ifade eden Ajans, tankerde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.





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