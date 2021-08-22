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- Rusya, OneWeb’e ait 34 uyduyu daha uzaya fırlattı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Rusya, OneWeb’e ait 34 uyduyu daha uzaya fırlattı

- Rusya, OneWeb’e ait 34 uyduyu daha uzaya fırlattı

-Roketin ateşlemeye hazırlandığı anlardan detaylar

İngiltere Dera İnter 

--Fırlatma anlarından detaylar
-(YK-

( BAIKONUR ) BAIKONUR

- Rus uzay ajansı Roscosmos, İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb’e ait 34 iletişim uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı. İngiliz OneWeb şirketine ait 34 adet iletişim uydusu, Cuma günü Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmesi sırasında çıkan arıza nedeniyle fırlatılamamıştı. Arızanın giderilmesinin ardından bugün 34 adet OneWeb uydusu Rusya'ya ait Soyuz roketine yüklenerek ateşlendi. İnternet hizmeti sağlayacak uyduların uzaya gönderilmesi konusunda çalışmaları yürüten Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) roketin fırlatılması sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ve fırlatmanın başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. İngiliz OneWeb şirketi 2022 sonuna kadar 648 uydunun uzaya fırlatılmasının planlandığını duyurmuştu. Rusya tarafından son fırlatılan uydularla birlikte 288 OneWeb uydusu yörüngeye gönderilmiş oldu.
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