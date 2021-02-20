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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'nın üçüncü Covid-19 aşısı tescil edildi

- Rusya'nın üçüncü Covid-19 aşısı tescil edildi

Başbakan Mişustin'in açıklaması

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Toplantı Hükümet Trol 


- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ülkede geliştirilen üçüncü Covid-19 aşısı olan "CoviVac" adlı aşının tescil edildiğini açıkladı.
Rusya'da Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının tescil edildiği duyuruldu. Rusya hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında aşının tescil edildiğini duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, "Bugün toplantıyı size güzel bir haber vererek açıyorum. Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac adlı aşının tescil edildiğini belirtmek istiyorum" dedi.
Mişustin, "Aşının seri üretimi ile ilgili çalışmalar yürütülürken, Mart ayı içerisinde 120 bin civarında CoviVac aşısı sivil dolaşıma girecek. Kontrol prosedürlerinin tamamlanmasından sonra aşı üretim zincirinin en yüksek seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda aşının sevkiyatıyla ilgili detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor. Buradaki asıl mesele aşı kalitesinin korunmasıdır" ifadelerini kullandı. Rusya'da daha önce de korona virüse mücadele kapsamında geliştirilen "Sputnik V" ile "EpiVacCorona" aşıları tescil edilmişti.
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