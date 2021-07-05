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- Rusya'nın Karadeniz kıyısını sel vurdu
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya'nın Karadeniz kıyısını sel vurdu

- Rusya'nın Karadeniz kıyısını sel vurdu

sürüklenen araç

Deniz Kıyısı Güvenli Bölge Su Baskını Şiddetli Yağış Turist 

-selin vurduğu caddeler
-detaylar
-Ekiplerin su tahliye anlarından detaylar

( SOÇİ ) SOÇİ

- Rusya'nın Karadeniz'de kıyısında bulunan Soçi ve Anapa'da şiddetli yağış sele yol açtı. Bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklenirken, denizde boğulan 1 Rus turistin cansız bedeninin Gagra'dan çıkarıldığı belirtildi. Rusya'nın güneyinde Karadeniz kıyılarındaki Soçi ve Anapa'yı sel vurdu. Rusya'nın en yoğun sahillerinden olan Soçi'deki Adler sahillerinde dev dalgalar görülürken, şehir merkezinde birçok binayı ve iş yerini su bastı. Bazı araçlar ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede hayat durma noktasına gelirken, Karadeniz'in iç kısımlarında da hortumlar oluştuğu, sahillerdeki tekne ve gemilerin zarar gördüğü öğrenildi. Karadeniz'de 1 kişi boğularak hayatını kaybetti Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Soçi olmak üzere olumsuz hava şartlarından etkilenen diğer bölgelerde tahliye çalışmalarının sürdüğü, kamu binalarında çalışmalara ara verildiği, su baskınının yaşandığı bölgelerde yaşayanların güvenli bölgelere sevk edildiği belirtildi. Şiddetli fırtına nedeniyle hafif şekilde yaralananlar olduğu aktarılırken, denizde boğulan 1 Rus turistin cansız bedeninin Gagra'dan çıkarıldığı ifade edildi.
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