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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'nın Hazar Denizi kıyılarını kum fırtınası vurdu

- Rusya'nın Hazar Denizi kıyılarını kum fırtınası vurdu

- Astrahan bölgesinde meydana gelen kum fırtınasından görüntüler

Bild Gökyüzü Gesi İçme Suyu Kum Fırtınası 

-- Fırtınada yaralananlardan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’nın Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan Astrahan bölgesinde dün bir anda bastıran kum fırtınası, bölgede yer alan evlerin çatılarına zarar verirken, binalardan düşen parçaların altında kalan birkaç kişi ise hafif şekilde yaralandı. Rusya’nın Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan Astrahan bölgesinde dün büyük bir kum fırtınası meydana geldi. Saatte 20 kilometre hızla ilerleyen kum fırtınası, bölgede bir anda gökyüzünü kaplayarak, binaların çatılarına büyük zarar verdi. Bölge genelinde fırtına nedeniyle elektrik ve su şebekelerinde arızalar meydana gelirken, birkaç kişi binalardan düşen parçaların altında kaldı. Söz konusu kişilerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Astrahan bölgesinde meydana gelen kum fırtınası nedeniyle bölgede içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı ve elektrik hatlarında oluşan arızaların da kısmen giderildiği kaydedildi. Bakanlık, kum fırtınasında yaralananların durumlarıyla ilgili bilgilerin toplanıldığını ve şuana kadar can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

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