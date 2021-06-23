- Rusya, İngiliz savaş gemisine ait görüntüleri yayınladı

- Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığı görüntüleri yayınladı.Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığı görüntüleri yayınladı.
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