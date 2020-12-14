Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya, ikinci Angara A5 testini başarıyla gerçekleştirdi

- Rusya, ikinci Angara A5 testini başarıyla gerçekleştirdi

Angara A5’in uzaya fırlatılma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Gesi 


- Rusya, ilk testi 2014 yılında gerçekleşen Angara A5 roketinin ikinci testinin de başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Rusya ilk testini 2014 yılının sonlarına doğru yaptığı Angara A5 yük taşıma roketinin ikinci testini ülkenin kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü’nden gerçekleştirdi. Hafif, orta ve ağır yük taşıyıcı olarak planlanan ve Sovyetler Birliği’nden sonra Rusya’nın kendi geliştirdiği ilk roket olan Angara A5 roketinin Moskova saatiyle 08.50’de fırlatıldığı açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı fırlatma ile ilgili yaptığı açıklamada, fırlatmada orduya bağlı Uzay Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri’nin görev aldığını belirtti.
İkinci fırlatmanın da başarıyla gerçekleştiği aktarılırken Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organlarında yayınlanan görüntüler için "Benzersiz görüntüler" ifadesi kullandı. Rusya tarafından geliştirilen Angara A5 yük taşıyıcı roketin ilk denemesi 2014 yılında gerçekleşirken ilk testte hayali olarak 2 ton ağırlığında bir yük uzaya taşındı. Angara A5 alçak dünya yörüngesinde 25 ton, jeostatik yörünge de ise yaklaşık 3 ton yük taşıma kapasitesine sahipken Rusya roketin yakıtının çevre dostu yakıt olduğunu her fırsatta dile getirdi. Rus uzay ajansı Roskosmos'un Başkanı Dmitriy Rogozin daha önce yaptığı açıklamalarda Angara A5’in motorlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve 2023 yılında geliştirilmiş motorlarla Angara A5 roketinin uzaya gönderileceğini söylemişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement